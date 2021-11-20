В Финляндии обсуждают строительство забора на границе с Россией

Поводом для размышлений стал миграционный кризис на границах ЕС.

В Финляндии активно обсуждают вопрос о строительстве забора на границе с Россией. Тема стала актуальной из-за миграционного кризиса на границах Евросоюза. Об этом пишет yle.fi.

Это не первый раз, когда политики предлагают возвести забор. Для этого есть и другие причины, помимо кризиса. Например, на территорию страны могут попасть кабаны, болеющие африканской чумой.

Инициатором новой волны обсуждений стал бывший министр внутренних дел Кай Мюккянен. Он предложил построить забор, чтобы мигрантам было сложнее пересечь границу. При этом другие политики отмечают, что забор вряд ли способен решить такую серьезную проблему.

Также эксперты подчеркивают, что забор спровоцирует появление новых трудностей, например, для животных.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что россиян готовы прививать от коронавируса в Финляндии, но не всех.