Россиян готовы прививать от коронавируса в Финляндии, но не всех

Попасть в Финляндию может теперь далеко не каждый. Фото: pixabay

Попасть в Финляндию может теперь далеко не каждый. Фото: pixabay

На вакцинацию могут записаться те россияне, которые находятся в стране несколько месяцев.

В Финляндии заявили, что готовы делать прививку от коронавируса россиянам, которые находятся на территории страны несколько месяцев. В ведомстве здравоохранения и социального благосостояния THL отметили, что решение о вакцинации иностранцев оставляют на усмотрение муниципалитетов. Об этом сегодня, 18 ноября, пишет «Фонтанка».

В Финляндии не видят смысла прививать тех, кто приезжает в страну на короткий срок. А вот те, кто задерживается, могут рассчитывать на прививку. Это, например, владельцы дач.

Также в Финляндии добавляют, что правила вакцинации могут измениться, если вдруг выяснится, что препаратов не хватает на местное население. Напоминаем, что в стране на данный момент полный курс вакцинации прошли более 70% граждан.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Финляндии отказались снять ограничения на выдачу виз россиянам.