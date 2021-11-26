Бузова рассказала о долгом восстановлении после травмы руки

Травма, полученная на съемках шоу, оказалась намного серьезнее.

Российская телеведущая и певица Ольга Бузова рассказала о своем самочувствии после травмирования руки. Она заявила, что ей потребуется много времени на восстановление. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Сейчас певица находится в больнице. Бузова призналась, что ей непросто находиться в одиночестве. Артистка не может писать правой рукой, поэтому у нее не выходит даже пообщаться с подписчиками.

«С утра до вечера процедуры на руку, капельницы и так далее»,

— поделилась телеведущая.

Врачи, отмечает Бузова, не делают утешительных прогнозов. Они считают, что потребуется довольно много времени, прежде чем артистка придет в себя окончательно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Наталия Орейро выразила желание спеть с Волочковой и Бузовой.