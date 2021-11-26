В WhatsApp появится новая необычная функция

В WhatsApp появится новая необычная функция
В WhatsApp ввели новую функцию. Фото: pixabay.com

Теперь в приложении можно будет создавать собственные стикеры.

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция. Теперь пользователи смогут самостоятельно создавать стикеры. Об этом пишет издание The Verge.

Для того, чтобы создать и загрузить стикеры, нужно будет воспользоваться веб-версией приложения. Для создания стикеров можно использовать, например, собственные фотографии.

К слову, некоторые пользователи уже создавали стикеры для мессенджера, но пользовались для этого сторонними приложениями. Теперь функция стала доступнее. Ожидается, что создавать стикеры можно будет уже в конце ноября или в начале декабря.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мессенджер WhatsApp с ноября перестанет работать на старых смартфонах.

WhatsApp мессенджер приложение


 

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