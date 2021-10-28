Мессенджер WhatsApp с ноября перестанет работать на старых смартфонах

С 1 ноября мессенджер WhatsApp перестанет поддерживаться на устаревших моделях смартфонов. Приложение перестанет работать примерно на 10 тысячах гаджетов.

Об этом сообщил эксперт инжинирингового центра SafeNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Игорь Бедеров, передает РИА Новости.

Мессенджер больше не будет работать на старых смартфонах, характеристики «железа» которых не позволяют обновить операционную систему. К примеру, без WhatsApp останутся iPhone 4 и более старшие модели телефонов Apple, а также смартфоны на Android 4.0.4 и ниже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей за отказ локализовать в России персональные данные пользователей. Это первый штраф, вынесенный судом РФ в отношении мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ.