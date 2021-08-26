Суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей

Мировой судья судебного участка 422 Таганского района Москвы оштрафовал на четыре миллиона рублей мессенджер WhatsApp за отказ локализовать в России персональные данные пользователей. Об этом сообщает Роскомнадзор.

Это первый штраф, вынесенный российским судом в отношении мессенджера WhatsApp за правонарушение по части 8 статьи 13.11 КоАП РФ. Штраф для юридических лиц составляет от 1 до 6 млн рублей.

Суд оштрафовал WhatsApp на 4 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в мессенджере WhatsApp появится возможность отправки сообщений, которые будут автоматически удалятся после 90 дней. Разработчики приложения работали над возможностью отправки сообщений, удаляющихся спустя сутки или 7 дней.