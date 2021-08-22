В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений

В мессенджере WhatsApp появится возможность отправки сообщений, которые будут автоматически удалятся после 90 дней.
Разработчики приложения работали над возможностью отправки сообщений, удаляющихся спустя сутки или 7 дней. Однако теперь они планируют добавить 90-дневный период как допопцию.
Как сообщает портал WABetaInfo, новую функцию пока представили только для устройств на Android.
Нововведение все еще находится в разработке. Предполагается, что пользоваться функцией россияне смогут только через несколько месяцев.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что WhatsApp запустил долгожданную функцию отправки исчезающих фотографий и видеозаписей. Чтобы получить доступ к функции, нужно обновить приложение.