В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений

В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
Нововведение пока доступно в бета-версии 2.21.17.16 и только пользователям Android. Фото: unsplash.com

В мессенджере WhatsApp появится возможность отправки сообщений, которые будут автоматически удалятся после 90 дней.

Разработчики приложения работали над возможностью отправки сообщений, удаляющихся спустя сутки или 7 дней. Однако теперь они планируют добавить 90-дневный период как допопцию.

Как сообщает портал WABetaInfo, новую функцию пока представили только для устройств на Android.

Нововведение все еще находится в разработке. Предполагается, что пользоваться функцией россияне смогут только через несколько месяцев.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что WhatsApp запустил долгожданную функцию отправки исчезающих фотографий и видеозаписей. Чтобы получить доступ к функции, нужно обновить приложение.

WhatsApp новая функция


 

Новости партнеров
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
Пожар разгорелся ночью в Адмиралтейском районе Петербурга
"Гусар" с саблей на Английской набережной оказался актером из сериала
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в
Избившая сына Стаса Пьехи соседка публично извинилась в "Прямом эфире"
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Владельцы собак в Купчино сообщают о находках, оставленных догхантером
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, смогут ли студенты учиться очно без прививки в России
В WhatsApp появится новая функция автоматического удаления сообщений
Пьяный водитель снес дорожный знак в Ленобласти
В России вступили в силу новые правила оформления полиса ОСАГО
К ДТП с такси и «Газелью» в Колпино приезжали пожарные и несколько скорых
Спасатели вывели из леса у Новой Ладоги заблудившегося пенсионера
Большегруз опрокинул контейнер на Рябовском шоссе
Стало известно, когда смертность от COVID пойдет вниз