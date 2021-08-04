В WhatsApp теперь можно отправлять исчезающие фото и видео

В WhatsApp теперь можно отправлять исчезающие фото и видео
Как в России, так и в мире лидируют продукты, принадлежащие Facebook. Фото: pixabay.com

Пользователям остается только обновить приложение.

WhatsApp запустил долгожданную функцию отправки исчезающих фотографий и видеозаписей. Подобная уже есть в Instagram. Суть в том, что получатель сможет только один раз посмотреть снимок или ролик, после чего контент исчезнет. Об этом сообщили представители компании.

В мессенджере пояснили, что опция «Посмотреть один раз» не гарантирует, что получатель не сделает скриншот или не сделает запись экрана. Чтобы получить доступ к функции, нужно обновить приложение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники с помощью мессенджеров начали выманивать деньги у россиян. Для того, чтобы обмануть как можно больше граждан, мошенники объявляют о баснословных выигрышах порядка 1 млн долларов.

WhatsApp приложение функция


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
Петербургские врачи оказались причастны к фиктивной вакцинации
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Пьяный стажер-охранник искупался в луже у «Лахта Центра» и умер
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На Витебском «глухая пробка» из-за массовой аварии
В РФПИ рассказала о процессе одобрения «Спутника V» в ЕМА
Россия начала подготовку к переходу на новые источники энергии
В WhatsApp теперь можно отправлять исчезающие фото и видео
Арест сбившей детей москвички признали законным
В Испании убили россиянку и пытались сжечь ее тело
Экзамен на водительские права стали сдавать в два раза реже из-за новых правил
Дело открыли после крупного ДТП с 13 пострадавшими в Москве