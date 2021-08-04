В WhatsApp теперь можно отправлять исчезающие фото и видео

Как в России, так и в мире лидируют продукты, принадлежащие Facebook. Фото: pixabay.com

Как в России, так и в мире лидируют продукты, принадлежащие Facebook. Фото: pixabay.com

Пользователям остается только обновить приложение.

WhatsApp запустил долгожданную функцию отправки исчезающих фотографий и видеозаписей. Подобная уже есть в Instagram. Суть в том, что получатель сможет только один раз посмотреть снимок или ролик, после чего контент исчезнет. Об этом сообщили представители компании.

В мессенджере пояснили, что опция «Посмотреть один раз» не гарантирует, что получатель не сделает скриншот или не сделает запись экрана. Чтобы получить доступ к функции, нужно обновить приложение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что мошенники с помощью мессенджеров начали выманивать деньги у россиян. Для того, чтобы обмануть как можно больше граждан, мошенники объявляют о баснословных выигрышах порядка 1 млн долларов.