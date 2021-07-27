Мошенники с помощью мессенджеров начали выманивать деньги у россиян

Мошенники с помощью мессенджеров начали выманивать деньги у россиян
В мессенджерах стоит быть внимательным. Фото: pixabay.com

Жители России стали чаще попадаться на удочку мошенников, которые через мессенджеры якобы разыгрывают денежные призы.

Как сообщают РИА Новости, ссылаясь на информацию от Сбербанка, нарушители заявляют о конкурсе в Интернете, который будто бы создали популярные мессенджеры.

Для того, чтобы обмануть как можно больше граждан, мошенники объявляют о баснословных выигрышах порядка 1 млн долларов.

Доверчивым людям сначала предлагают выбрать один из мессенджеров, а потом возникает ссылка, на которой указан приз равный сумме от 50 до 5000 долларов.

Россиянам сообщают, что ни в коем случае нельзя платить мнимую «комиссию» за какой-либо конкурс.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилой петербуржец перевел мошенникам 2,2 млн рублей.

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