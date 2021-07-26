Пожилой петербуржец перевел мошенникам 2,2 млн рублей

Пенсионер из Петербурга перевел более 2 млн рублей мошенникам. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

Пенсионер из Петербурга перевел более 2 млн рублей мошенникам. Фото: Baltphoto/ Ольга Андросова

В Петербурге телефонные мошенники выманили у пожилого мужчины 2 млн 230 тыс. рублей.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 июля в 13:00 в отдел полиции обратился 85-летний пенсионер, проживающий на проспекте Ветеранов 78.

Мужчина рассказал, что в период с 1 по 19 апреля на его телефон звонили с нескольких номеров. Неизвестный представился следователем МВД. Мошенник сообщил, что деньги пенсионера в опасности, их необходимо срочно перевести на безопасный счет.

Пенсионер поверил и перевел, куда сказал неизвестный, 2 млн 230 тыс. рублей.

В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге у школьной уборщицы мошенники украли 1,6 млн рублей.