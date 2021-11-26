В Ленобласти на удаленке учатся 67 классов

В домашних условиях вынуждены учиться дети, в чьих классах были выявлены случаи заражения коронавирусом.
В Ленинградской области на дистанционное обучение перевели 67 классов в 34 школах. Известно, что остальные учатся в штатном режиме. Об этом сообщили в правительстве региона.
Известно, что на удаленку переводят школьников, в чьих классах выявили зараженного коронавирусом или человеком, контактировавшего с инфекцией. Полного карантина нет, но на дистанционное обучение переводят целыми классами, чтобы не допустить распространения болезни.
Заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов заявил, что подобные меры особенно актуальны в преддверии новогодних праздников.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около четырех тысяч петербургских школьников находятся на домашнем обучении.