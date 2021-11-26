В Ленобласти на удаленке учатся 67 классов

В школах жестко следят за случаями коронавируса. Фото: pixabay

В школах жестко следят за случаями коронавируса. Фото: pixabay

В домашних условиях вынуждены учиться дети, в чьих классах были выявлены случаи заражения коронавирусом.

В Ленинградской области на дистанционное обучение перевели 67 классов в 34 школах. Известно, что остальные учатся в штатном режиме. Об этом сообщили в правительстве региона.

Известно, что на удаленку переводят школьников, в чьих классах выявили зараженного коронавирусом или человеком, контактировавшего с инфекцией. Полного карантина нет, но на дистанционное обучение переводят целыми классами, чтобы не допустить распространения болезни.

Заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов заявил, что подобные меры особенно актуальны в преддверии новогодних праздников.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что около четырех тысяч петербургских школьников находятся на домашнем обучении.