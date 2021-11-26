Около четырех тысяч петербургских школьников находятся на домашнем обучении

Около четырех тысяч петербургских школьников находятся на домашнем обучении. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Около четырех тысяч петербургских школьников находятся на домашнем обучении. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В Петербурге более трех тысяч школьников учатся в формате семейного образования. Родители сами следят, как дети осваивают материал.

С 2021 на 2022 год в формате семейного образования обучаются 3 704 школьника. В сравнении с прошлым учебным годом число обучающихся таким образом выросло на 53 человека. Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу Минобразования.

Отмечается, что большинство детей, которые учатся дома — это ученики начальной школы.

«Решение о том, что школьник будет получать семейное образование, принимают родители», — отметили в пресс-службе министерства.

Семейное обучение предполагает получение образования вне школы, осваивая основную образовательную программу. Такой формат распространяется на детей до 15 лет и до окончания девяти классов. Для старшеклассников такая форма обучения именуется самообразованием.

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