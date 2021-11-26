Швед вернул в IKEA шкаф, купленный в 1965 году

Мужчина приобрел шкаф в первом магазине IKEA в мире.

Житель Швеции принял участие в экологической акции магазина IKEA и вернул в магазин шкаф, купленный в первом магазине сети в 1965 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В IKEA рассказали, что шкаф до сих пор в хорошем состоянии. Владелец шкафа отметил, что ухаживал за мебелью и старался пользоваться ей бережно. Мужчина также смог предоставить рукописный чек о покупке. Он хорошо помнит день, когда отправился в IKEA: тогда они с женой искали идеальный книжный шкаф.

«Он был неотъемлемой частью интерьера трех наших квартир и дома и был местом не только для книг, но также для посуды, фотоальбомов и даже телевизора»,

— приводятся в материале слова самого Бенгта.

Напоминаем, что в рамках экологической акции можно вернуть мебель, купленную в IKEA, и выручить за нее деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лодейном Поле задержали воров, проникших в мебельный магазин.