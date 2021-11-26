Швед вернул в IKEA шкаф, купленный в 1965 году

Швед вернул в IKEA шкаф, купленный в 1965 году
Книжный шкаф служил паре долгие годы. Фото: unsplash.com

Мужчина приобрел шкаф в первом магазине IKEA в мире.

Житель Швеции принял участие в экологической акции магазина IKEA и вернул в магазин шкаф, купленный в первом магазине сети в 1965 году. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В IKEA рассказали, что шкаф до сих пор в хорошем состоянии. Владелец шкафа отметил, что ухаживал за мебелью и старался пользоваться ей бережно. Мужчина также смог предоставить рукописный чек о покупке. Он хорошо помнит день, когда отправился в IKEA: тогда они с женой искали идеальный книжный шкаф.

«Он был неотъемлемой частью интерьера трех наших квартир и дома и был местом не только для книг, но также для посуды, фотоальбомов и даже телевизора»,

— приводятся в материале слова самого Бенгта.

Напоминаем, что в рамках экологической акции можно вернуть мебель, купленную в IKEA, и выручить за нее деньги.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Лодейном Поле задержали воров, проникших в мебельный магазин.

ikea акция мебель


 

Новости партнеров
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
В метро Петербурга заменят все турникеты для оплаты проезда всеми видами карт
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Доктор Мясников назвал препарат, убивающий щитовидную железу
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Швед вернул в IKEA шкаф, купленный в 1965 году
В Ленобласти на удаленке учатся 67 классов
В Лужском районе полицейских взял взятку от пойманного с наркотиками
В Петербурге мужчина украл не менее 10 велосипедов
Адель рассказала о своем похудении на 45 кг
В Петербург привезли новые комплекты вакцины «Спутник V»
В WhatsApp появится новая необычная функция
Водитель, сбивший прохожего на Обуховской обороны, отправился под домашний арест