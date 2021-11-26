Антипрививочница при задержании распылила дихлофос в лица росгвардецев

Женщина стала фигуранткой уголовного дела.

В Вологде при задержании антипрививочницы пострадали два сотрудника Росгвардии. По предварительным данным, женщина распылила в лица сотрудников правоохранительных органов дихлофос. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Инцидент произошел во время митинга у здания ЗакСа региона. Там собрались люди, выступающие против обязательной вакцинации. На место вызвали сотрудников Росгвардии и полиции, так как люди отказывались соблюдать меры предосторожности и нарушали пропускной режим.

При задержании одной из женщин пострадали два росгвардейца. Оба получили ожог глаз 1 степени. В отношении антипрививочницы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношения представителей власти).

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербург привезли новые комплекты вакцины «Спутник V».