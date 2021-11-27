В ДТП с автобусом в Мексике погибли 19 человек

В ДТП с автобусом в Мексике погибли 19 человек
Причины произошедшего выясняются. Фото: Pixabay

В центральной части Мексики пассажирский автобус попал в ДТП. В результате происшествия погибли не менее 19 человек, еще 20 пострадали.

Как сообщает Reuters, автобус, который направлялся к религиозной святыне в штате Мехико, врезался в дом.

По сообщениям местных СМИ, у автобуса не сработали тормоза. Причины ДТП устанавливаются.

Помощник госсекретаря внутренних дел Рикардо де ла Крус Мусалем сообщил, что раненые были доставлены в больницы, в том числе по воздуху.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что под Тосно в ДТП умер водитель иномарки. На федеральной трассе столкнулись легковушка и «КамАЗ».

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