С овощебазы на Софийской в отдел полиции увезли более 130 мигрантов

С овощебазы на Софийской в отдел полиции увезли более 130 мигрантов
Полиция нагрянула на овощебазу. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области

Полиция Петербурга провела масштабный профилактический рейд во Фрунзенском районе. В отдел отправились более 130 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 ноября.

Проверка, направленная на соблюдения норм миграционного законодательства, проходила на территории овощебазы, расположенной на Софийской улице.

В рейде принимали участие более 170 оперативников. Так, после мероприятия в участок уехали 47 граждан для административного разбирательства. В отношении них завели протоколы по статье «Нарушение иностранным гражданином правил въезда либо режима пребывания в РФ»

Аналогичные проверки будут проводиться и в других районах города на Неве.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открылся новый миграционный центр площадью 2 230 «квадратов».

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