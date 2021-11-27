В Смольном сотрудников просят предъявить QR-коды

В Смольном сотрудников просят предъявить QR-коды
QR-код. Фото: Gazeta.SPb.ru

От сотрудников администрации Северной столицы требуют QR-коды либо справки о наличии антител в организме.

Руководитель комитета кадровой службы Андрей Михайлов написал в письме от 25 ноября о том, что работникам Смольного необходимо отчитаться о наличии антител к коронавирусу.

Такое решение Михайлов принял в соответствии с постановлением Роспотребрадзора об обязательной вакцинации. Ведь ведомство установило, что к 15 декабря не менее 80% государственных служащих должны закончить вакцинацию.

«Фонтанка» пишет, что чиновники должны загрузить свои QR-коды на специальный портал в формате PDF, справки же необходимо отсканировать и выслать на электронную почту.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России переболевшие ковидом получат QR-код на год.

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