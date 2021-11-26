В России переболевшие ковидом получат QR-код на год

В России переболевшие ковидом получат QR-код на год
Министр здравоохранения Михаил Мурашко. Фото: kremlin.ru

Сертификаты будут действовать не полгода со дня болезни, а 12 месяцев.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал о решении автоматически продлить действие сертификатов для всех, кто переболел коронавирусом в течение последнего года. Об этом сегодня, 26 ноября, пишет РИА Новости.

Глава ведомстве отметил, что соответствующие документы уже вносятся. Напоминаем, что до этого говорилось, что переболевшие смогут получить сертификат только на полгода, а вот вакцинированным двухкомпонентным препаратом дают QR-код на год. Теперь между недавно переболевшими и привитыми особой разницы не будет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на склад петербургской компании поступила новая партия «Спутник V».

QR-код пандемия сертификат


 

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