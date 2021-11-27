Житель Колпино попался на «проверочной закупке»: закладчик задержан

Подозреваемый в распространении наркотиков в Петербурге задержан. Фото: pixabay

Подозреваемый в распространении наркотиков в Петербурге задержан. Фото: pixabay

Полиция задержала ранее судимого мужчину. Его заподозрили в распространении наркотических средств через интернет-магазин с помощью «закладок».

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 27 ноября.

Днем ранее были проведены оперативно-розыскные мероприятия, в результате которых удалось ликвидировать интернет-магазин, в котором осуществлялась продажа запрещенных веществ.

Также был «взял» 38-летний житель Колпино, который уже привлекался за кражи и незаконное хранение и сбыт наркотиков. Для этого была проведена «Проверочная закупка». Задержанный хотел передать лжеклиенту 0,47 граммов наркотических средств.

Позднее был проведен обыск по месту жительства гражданина. У него дома нашли три свертка. Также был изъят телефон задержанного, с помощью мобильного удалось выяснить адреса пяти тайников-закладок.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное производство, сбыт наркотических средств».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти задержан пьяный курьер с килограммом наркотиков в рюкзаке.