В Ленобласти задержан пьяный курьер с килограммом наркотиков в рюкзаке

В Ленинградской области правоохранительные органы «взяли» наркокурьера, у которого с собой, в рюкзаке, было больше килограмма запрещенных веществ.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области 21 ноября.

18 ноября, примерно, в 19 часов, в Тосненском районе, в деревне Аннолово, был задержан 21-летний парень. Это произошло у дома 2 по 1-му Индустриальному проезду.

Отмечается, что по внешним признакам молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения. Парня начали осматривать. Оказалось, что в рюкзаке задержанного более одного килограмма наркотиков.

Вещества изъяли. Возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге мать нашла у подъезда дочь, отравившуюся наркотиками.