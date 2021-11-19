В Петербурге мать нашла дочь у подъезда дочь, отравившуюся наркотиками

В Петербурге мать нашла дочь у подъезда дочь, отравившуюся наркотиками
Состояние девочки оценили как тяжелое. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Девочка находилась без сознания, ей потребовалась госпитализация.

В Санкт-Петербурге вечером 17 ноября госпитализировали 16-летнюю школьницу, отправившуюся наркотиками. Как стало известно Gazeta.SPb, скорую вызывала мать подростка, которая обнаружила дочь в бессознательном состоянии у подъезда.

Школьницу доставили в детскую горбольницу имени Филатова. Ее состояние оценивается как тяжелое. Известно, что девочка также была выпевшей.

О семье говорится, что она неполная – воспитанием девочки занимается только мать. Женщина работает медсестрой в психоневрологическом диспансере.

Сейчас по факту произошедшего проверку ведут полиция и органы опеки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК начал проверку: в Ленобласти малыш выпил уксус и отравился.

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