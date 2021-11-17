СК начал проверку: в Ленобласти малыш выпил уксус и отравился

Ребенок взял со стола уксус и выпил его. Фото: pexels.com

Ребенок взял со стола уксус и выпил его. Фото: pexels.com

В Бокситогорском районе Ленинградской области следователи выясняют подробности случившегося.

Следственный отдел по Бокситогорску СУ СК России по Ленобласти начал доследственную проверку после того, как 3-летний ребенок отравился уксусной эссенцией.

Следствие считает, что 16 ноября в одной из квартир города Пикалево малыш по неосторожности выпил уксус, стоявший на столе. После этого ребенка доставили в больницу, где ему была оказана медицинская помощь.

В данный момент угрозы для жизни маленького ребёнка нет.

Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборге годовалый малыш съел батарейку. Маленького мальчика пришлось госпитализировать в больницу. У ребенка в желудке батарейка.