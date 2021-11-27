В аэропорту Пулково в субботу задержали три самолета

В аэропорту Пулково в субботу задержали три самолета
В Пулково задерживаются рейсы. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня, 27 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Франкфурта, Навои (Узбекистан) и Краснодара. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Lufthansa» до Франкфурта. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:25, однако время вылета сдвинули до 21:00.

Также задерживают рейс до Навои. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 20:20, но по факту ждать придется до 21:50.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Краснодара, который обслуживает авиакомпания «Азимут». Вылет был назначен на 20:25, но его отложили до 21:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пулково.

задержка рейсов новости СПб пулково


 

Новости партнеров
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
В Выборге пенсионерка в отчаянии якобы прооперировала себя сама, не дождавшись помощи врачей
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в
Скончался актер Владимир Кузнецов, сыгравший в "Гардемаринах" и "12 стульях"
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Стало известно, почему Моргенштерн сбежал в Белоруссию после обвинений Бастрыкина
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В аэропорту Пулково в субботу задержали три самолета
В начале декабря в Петербурге будет до 15 градусов мороза
В субботу вечером в Петербурге 4-балльные пробки
11 голов: «Зенит» одержал рекордную победу в истории молодежной лиги
Спасатели предупредили петербуржцев о сильном ветре сегодня
За сутки в больницы Петербурга с ковидом и пневмониями поступили 445 человек
На Косыгина воспламенился автомобиль марки Renault
У заправки на Индустриальном проспекте «Киа» оседлала легковушку