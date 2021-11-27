В аэропорту Пулково в субботу задержали три самолета

Сегодня, 27 ноября, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются три авиарейса.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Франкфурта, Навои (Узбекистан) и Краснодара. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Первым задерживается рейс авиакомпании «Lufthansa» до Франкфурта. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 19:25, однако время вылета сдвинули до 21:00.

Также задерживают рейс до Навои. Самолет перевозчика «Уральские авиалинии» должен был улететь в 20:20, но по факту ждать придется до 21:50.

Кроме того, из Северной столицы с задержкой вылетит рейс до Краснодара, который обслуживает авиакомпания «Азимут». Вылет был назначен на 20:25, но его отложили до 21:50.

Причины задержек не указываются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый пункт вакцинации от коронавируса открылся в Пулково.