Упавшее дерево у метро «Ломоносовская» повредило два автомобиля

Упавшее дерево у метро &#171;Ломоносовская&#187; повредило два автомобиля
Дерево упало на автомобили. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Невском районе сегодня произошло ЧП с упавшим деревом, от которого пострадало сразу два автомобиля.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Со слов очевидцев, все случилось сегодня в районе станции метро «Ломоносовская». По неизвестной причине там упало дерево. Под ним оказалось сразу две машины.

«Сегодня у ст. метро Ломоносовская упало дерево на две машины!», — пишет автор публикации.

Из людей никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Косыгина воспламенился автомобиль марки Renault. От МЧС пришлось привлечь только одну единицу техники и пять человек личного состава. К счастью, внутри автомобиля никого не было. Информация о пострадавших не поступала.

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