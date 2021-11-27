На Косыгина воспламенился автомобиль марки Renault

На Косыгина воспламенился автомобиль марки Renault
В авто загорелся моторный отсек. Фото: pexels.com

В Красногвардейском районе Северной столицы случился пожар, огонь охватил легковой автомобиль.

В экстренные службы в субботу днем, 27 ноября, в 15:46, поступило сообщение о пожаре по проспекту Косыгина, дома №13. Спасатели оперативно отправились на место происшествия.

Как выяснилось, пожар случился в авто марки Renault. Выгорел моторный отсек машины.

С огнем боролись около 20 минут. В итоге потушить его удалось к 16:10.

От МЧС пришлось привлечь только одну единицу техники и пять человек личного состава.

К счастью, внутри автомобиля никого не было. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что полыхающий склад в Пушкинском районе 40 спасателей тушат по повышенному рангу.

Renault новости СПб пожар происшествие проспект косыгина


 

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