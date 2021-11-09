Полыхающий склад в Пушкинском районе 40 спасателей тушат по повышенному рангу

Полыхающий склад в Пушкинском районе 40 спасателей тушат по повышенному рангу
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

В Пушкинском районе Петербурга произошел пожар. 40 спасателей тушат строящееся складское здание.

Возгорание случилось во вторник, 9 ноября, в доме 353 на Ленсоветовской дороге. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 13:40. К месту происшествия оперативно выехали 40 спасателей на 11 спецмашинах.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по городу, горит в одноэтажном здании размером 100х200 метров на площади 150 квадратных метров.

В 14:09 ранг пожара повысили до 2. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили пожар в частном доме на улице Корякова.

ГУ МЧС по Санкт-Петербургу новости СПб пожар


 

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