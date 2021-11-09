Спасатели потушили пожар в частном доме на улице Корякова

Спасатели потушили пожар в частном доме на улице Корякова
Спасатели прибыли на место происшествия. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Утром 9 ноября в Выборгском районе Петербурга произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 07:05 мск.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу, на улице Корякова в частном доме происходило горение обстановки на площади 30 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 07:47 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 15 человек личного состава.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что также в ночь с 8 на 9 ноября около 23:50 во Фрунзенском районе Петербурга загорелась бытовка размером 2х4 метра. По прибытию на место удалось установить, что огонь занял площадь 6 квадратных метров

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