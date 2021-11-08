Во Фрунзенском районе загорелась бытовка

Около 23:50 во Фрунзенском районе Петербурга загорелась бытовка размером 2х4 метра.

В экстренные службы ночью поступило сообщение, что во Фрунзенском районе на Днепропетровской улице у дома 12 загорелась бытовка размером 2х4 метра. На место оперативно выехали сотрудники МЧС.

По прибытию на место удалось установить, что огонь занял площадь 6 квадратных метров, в результате чего обгорела обстановка.

Пожар удалось локализовать в 00:03. В устранению воспламенения было привлечено 2 единицы техники от МЧС и 10 человек личного состава.

Сведения о пострадавших не поступали, причина пожара также неизвестна.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в ночь с 7 на 8 ноября в Кингисеппском районе произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 03:22 мск. На месте происшествия работали дежурные смены 70 пожарно-спасательной части и 125 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области.