Спасатели около часа тушили пожар на 36 «квадратах» в Кингисеппском районе

В ночь на 8 ноября в Кингисеппском районе произошел пожар. Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило 03:22 мск.

Как сообщили в ГУ МЧС по городу и региону, в деревне Котлы горел частный дом на площади 36 квадратных метров.

На месте происшествия работали дежурные смены 70 пожарно-спасательной части и 125 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области. В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы техники. Справиться с огнем удалось в 04:16 мск. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на трассе «Россия» после ДТП загорелась машина: водитель погиб.