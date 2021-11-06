На трассе «Россия» после ДТП загорелась машина: водитель погиб

На трассе «Россия» после ДТП загорелась машина: водитель погиб
В огне погиб водитель. Фото: Baltphoto/ Ирина Мотина

Автомобиль по непонятной причине врезался в опору освещения, после чего произошел пожар.

В Тосненском районе произошла жесткая авария, в результате которой погиб человек. Об этом сегодня, 6 ноября, пишет 47news.

Инцидент случился вечером 5 ноября на 655 километре трассы «Россия» автомобиль, ехавший в сторону Москвы, по непонятной причине съехал в кювет, после чего врезался в опору освещения. В результате машина загорелась, а водитель умер.

По предварительным данным, за рулем легковушки сидел 47-летний житель Новгородской области. Он вел автомобиль, принадлежащий жительнице посёлка Никольский в Подпорожском районе Ленобласти.

Уголовное дело пока что не возбуждено.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у ЖК «Цветной город» водитель сбил женщину и скрылся. У пешехода диагностировали переломы.

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