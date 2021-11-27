Фигуристка Валиева обновила мировые рекорды на Гран-при в Сочи

Российская фигуристка Камила Валиева побила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ на этапе Гран-при в Сочи.

В произвольной программе Валиева набрала 185,29 балла, а по итогам двух программ — 272,71 балла, что стало лучшими результатами в мире. Прошлый рекорд принадлежал ей и был установлен в октябре на Гран-при в Канаде. В тот раз она набрала 265,08 (84,19+180,89) балла.

Фигуристка не только обновила мировые рекорды, но и заняла первое место на Гран-при в Сочи. «Серебро» досталось Елизавете Туктамышевой, набравшей 229,23 балла. Тройку замкнула Майя Хромых — 219,69 балла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии. В короткой и произвольной программе фигуристка набрала 236,78 баллов.