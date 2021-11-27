Фигуристка Валиева обновила мировые рекорды на Гран-при в Сочи

Фигуристка Валиева обновила мировые рекорды на Гран-при в Сочи
Валиева выиграла Гран-при в Сочи. Фото: скриншот Instagram

Российская фигуристка Камила Валиева побила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ на этапе Гран-при в Сочи.

В произвольной программе Валиева набрала 185,29 балла, а по итогам двух программ — 272,71 балла, что стало лучшими результатами в мире. Прошлый рекорд принадлежал ей и был установлен в октябре на Гран-при в Канаде. В тот раз она набрала 265,08 (84,19+180,89) балла.

Фигуристка не только обновила мировые рекорды, но и заняла первое место на Гран-при в Сочи. «Серебро» досталось Елизавете Туктамышевой, набравшей 229,23 балла. Тройку замкнула Майя Хромых — 219,69 балла.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии. В короткой и произвольной программе фигуристка набрала 236,78 баллов.

гран-при камила валиева мировой рекорд фигурное катание


 

Новости партнеров
Льняное является самым полезным среди масел
Льняное является самым полезным среди масел
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Массовая авария на Мгинском путепроводе
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Фигуристка Валиева обновила мировые рекорды на Гран-при в Сочи
В квартире на Большеохтинском загорелась кухня
Врио главы МЧС назвал причину смерти горноспасателей в шахте ...
Упавшее дерево у метро «Ломоносовская» повредило два автомобиля
В РАН раскритиковали проект новых правил русского языка
В ВОЗ назвали версию происхождения нового омикрон-штамма COVID-19
В петербургском онкоцентре пациенту в сознании удалили опухоль на мозге
Благоустройство набережной Оккервиля закончат в следующем году