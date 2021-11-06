Фигуристка Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Италии

Фигуристка из России Анна Щербакова стала первой на этапе Гран-при в Италии.

Об этом сообщает «Лента.ру» 6 ноября.

17-летняя Щербакова взяла первое место в этапе. В короткой и произвольной программе фигуристка набрала 236,78 баллов.

Серебро взяла также российская спортсменка Майя Хромых, в общей сложности заработавшая 226,35 баллов. Бронза досталась фигуристке, выступающей за Бельгию — Луне Хендрикс, у нее 219,05 очков.

Еще одна наша соотечественница Софья Самодурова заняла седьмое место.

Следующий этап Гран-при пройдет уже в Японии. Сражаться спортсмены будут с 12 по 14 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что юная фигуристка из России стала фигуранткой секс-скандала в США. Девушку уже вернули на родину, где она продолжает тренироваться.