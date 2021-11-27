Московского блогера, помочившегося на стенд с портретом ветерана ВОВ, арестовали

Московского блогера, помочившегося на стенд с портретом ветерана ВОВ, арестовали
Суд арестовал блогера до 25 января. Фото: Baltphoto/Михаил Киреев

В Москве суд взял под стражу 19-летнего блогера, который справил нужду на стенд с портретом ветерана Великой Отечественной войны.

Столичная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале, что суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде ареста с учетом позиции прокуратуры. Он пробудет под стражей до 25 января следующего года.

Москвич на камеру помочился на стенд со снимком ветерана Анатолия Фролова, а после опубликовал видео в Stories на своей странице в Instagram. Спустя некоторое время он удалил ролик, но видео все равно дошло до правоохранительных органов.

Против него возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Узнав об этом, молодой человек попытался скрыться, уехав на электричках в Петербург. В Северной столице его поймали. Парню грозит до 5 лет лишения свободы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что уральский блогер Устинов сядет на 14 лет за вымогательство.

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