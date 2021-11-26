Уральский блогер Устинов сядет на 14 лет за вымогательство

Мужчина находится в изоляторах уже три года.

Уральский блогер Александр Устинов признан виновным в вымогательствах у представителей нескольких крупных российских заводов, в связи с чем проведет за решеткой 14 лет. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службу Пресненского районного суда.

Известно, что Устинов является создателем нескольких Telegram-каналов, через которые распространял различные новости. Он вымогал у предпринимателей деньги за удаление негативных публикаций.

Для блогера просили 16 лет лишения свободы, но в итоге он проведет за решеткой 14 лет и выплатит штраф в размере 900 тысяч рублей. Напоминаем, что Устинов находится под арестом три года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что группировка из КНР, задержанная в Петербурге за нападение на соотечественников, оказалась причастна к вымогательству.