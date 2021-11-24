Группировка из КНР, задержанная в Петербурге за нападение на соотечественников, оказалась причастна к вымогательству

Возбуждено еще одного уголовное дело - о вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Возбуждено еще одного уголовное дело - о вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

В Петербурге полиция установила причастность организованной группы иностранцев, задержанных за похищение человека и разбой, к вымогательству.

В пресс-службе городского ГУ МВД сообщили, речь идет об участниках этнической организованной группы, состоящей из трех иностранцев в возрасте от 24 до 35 лет. Они были задержаны в январе 2021 года по подозрению в похищении, сопряженном с разбоем своих соотечественников. Были возбуждены уголовные дела.

Накануне правоохранительные органы установили, что мужчины причастных к вымогательству денежных средств у своих соотечественников в 2020 году. Злоумышленники требовали более 3 миллионов рублей.

Возбуждено еще одного уголовное дело — о вымогательстве (ст. 163 УК РФ). Все участники этнической группы арестованы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге раскрыли этническую группировку, причастную к похищениям людей, организации борделей и обороту наркотиков.