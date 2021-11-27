Дуров по требованию Apple убрал из Telegram анимацию баклажана и персика

Мессенджер Telegram по требованию компании Apple отключил провокационную анимацию эмодзи баклажана, «фонтанирующего» семенами.

Основатель Telegram Павел Дуров был вынужден убрать из мессенджера анимацию баклажана, поскольку в противном случае Telegram могли заблокировать на всех устройствах Apple.

Он также сделал на своей странице опрос, в котором поинтересовался у пользователей, как лучше поступить: удалить «фонтанирующий» баклажан или оставить все как есть, что приведет к полному прекращению работы Telegram на «яблочных» гаджетах. Большинство при этом выступило за второй вариант: он набрал 63% голосов.

Сейчас анимация пропала из мессенджера на iOS, Android, а также на ПК. Вместе с баклажаном убрали и анимацию персика, который при отправке сопровождался шлепком ладонью.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Telegram не будет показывать рекламу в каналах чиновников и госструктур.