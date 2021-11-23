Telegram не будет показывать рекламу в каналах чиновников и госструктур

Официальные рекламные сообщения не будут появляться в каналах чиновников и госструктур. Фото: unsplash

Официальные рекламные сообщения не будут появляться в каналах чиновников и госструктур. Фото: unsplash

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что вскоре в Telegram-каналах чиновников и государственных структур перестанут показывать рекламные сообщения.

Дуров написал в своем чате, что внедрение рекламы в каналы чиновников и правительственных организаций было временным решением. Сейчас разработчики исключают эти каналы из рекламной платформы.

Рекламу в крупных публичных каналах Telegram запустили в тестовом режиме в начале ноября. Прибыль с рекламы пойдет на обслуживание мессенджера. После того, как рекламная платформа будет работать в полном объеме, часть доходов будут получать владельцы каналов, где показываются объявления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Telegram появится платная опция отключения рекламы.