Telegram не будет показывать рекламу в каналах чиновников и госструктур

Telegram не будет показывать рекламу в каналах чиновников и госструктур
Официальные рекламные сообщения не будут появляться в каналах чиновников и госструктур. Фото: unsplash

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров сообщил, что вскоре в Telegram-каналах чиновников и государственных структур перестанут показывать рекламные сообщения.

Дуров написал в своем чате, что внедрение рекламы в каналы чиновников и правительственных организаций было временным решением. Сейчас разработчики исключают эти каналы из рекламной платформы.

Рекламу в крупных публичных каналах Telegram запустили в тестовом режиме в начале ноября. Прибыль с рекламы пойдет на обслуживание мессенджера. После того, как рекламная платформа будет работать в полном объеме, часть доходов будут получать владельцы каналов, где показываются объявления.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Telegram появится платная опция отключения рекламы.

telegram павел дуров реклама


 

Новости партнеров
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние
Ревакцинация раз в полгода: инфекционист оценил влияние "Спутника" на организм
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Миллиардер: удар по России придет не с Запада, а с Востока
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
Выходные унесли жизни трех известных культурных деятелей России
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
В больницы Петербурга попадают около 20% вакцинированных от COVID-19
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Telegram не будет показывать рекламу в каналах чиновников и госструктур
Экс-супруг погибшей в ДТП потребовал с Собчак 2 миллиона долларов
В Стамбуле протестующие требуют отставки правительства Турции из-за обвала лиры
Электрички «Ласточка» запустят в Пушкин и Павловск в 2023 году
Готовившего стрельбу в школе Казани направили на психиатрическую экспертизу
Более 34 тысяч петербуржцев вакцинировались от COVID-19 в понедельник
Смольный может отложить введение QR-кодов в общепите и магазинах
На Неве пришвартуют реплики исторических парусников