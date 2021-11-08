В Telegram появится платная опция отключения рекламы

В социальной сети Telegram появится платная функция, благодаря которой можно будет отключить новые рекламные сообщения.

Большое количество пользователей предложило Павлу Дурову ввести возможность отключения рекламных объявлений в Telegram. Об этом сообщил сам основатель социальной сети в своем Telegram-канале.

Запуск функции отключения рекламы ожидается через месяц.

«Она (функция) может быть оформлена в виде недорогой подписки, которая позволит любому пользователю напрямую финансово поддерживать развитие Telegram и никогда не видеть официальных рекламных объявлений в каналах», — сообщил Павел Дуров в Telegram-канале.

Деньги, которые будут получены от подписки, по словам Дурова, пойдут на развитие Telegram. Кроме того, рекламу могут отключать и владельцы каналов.

Функция отключения рекламы будет доступна и владельцам каналов. В данный момент специалисты просчитывают экономические условия этой опции.

Также основатель социальной сети напоминает, что как мессенджер Telegram свободен от рекламы, а реклама затронет только большие каналы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в социальной сети Telegram стартовало тестирование рекламных сообщений. Вскоре они начнут возникать после прочтения всех постов в крупном канале. Сюжет рекламного блока будет основан лишь на темах каналов, в которых они опубликованы. Таким образом, пользователю канала будет показываться одно и то же сообщение.