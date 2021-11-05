В Telegram вышли первые рекламные сообщения

В социальной сети Telegram стартовало тестирование рекламных сообщений. Вскоре они начнут возникать после прочтения всех постов в том или ином канале.

Отмечается, что под рекламным постом будет появляться надпись sponsored. При этом, непосредственно объявления, станут отображаться в больших общедоступных каналах, количество подписчиков которых не менее 1000. Кроме того, сами рекламные сообщения в мессенджере не могут превышать 160 символов.

Как заявили в Telegram, сюжет рекламного блока будет основан лишь на темах каналов, в которых они опубликованы. Таким образом, пользователю канала будет показываться одно и то же сообщение.

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