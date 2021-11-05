В Telegram вышли первые рекламные сообщения

В Telegram вышли первые рекламные сообщения
В Telegram начала появляться реклама. Фото: Pixabay

В социальной сети Telegram стартовало тестирование рекламных сообщений. Вскоре они начнут возникать после прочтения всех постов в том или ином канале.

Отмечается, что под рекламным постом будет появляться надпись sponsored. При этом, непосредственно объявления, станут отображаться в больших общедоступных каналах, количество подписчиков которых не менее 1000. Кроме того, сами рекламные сообщения в мессенджере не могут превышать 160 символов.

Как заявили в Telegram, сюжет рекламного блока будет основан лишь на темах каналов, в которых они опубликованы. Таким образом, пользователю канала будет показываться одно и то же сообщение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Роскомнадзор потребовал разблокировать в Instagram ролики с российским гимном.

telegram реклама соцсети


 

Новости партнеров
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Путин снял с должности прокурора Петербурга
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Врачи Петербурга проверили 12 смертей после вакцинации от COVID-19
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Со следующей недели Петербург начнут украшать к Новому году
Что входит в состав вакцин от COVID-19:
Что входит в состав вакцин от COVID-19: "Спутник", "ЭпиВакКорона" и "КовиВак"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Telegram вышли первые рекламные сообщения
Российским пенсионерам пообещали выплату в 5 тыс. рублей в 2022 году
Тарантино продаст на аукционе семь вырезанных сцен из «Криминального чтива»
В День народного единства музеи Петербурга столкнулись с огромными очередями
Из ювелирного магазина на Невском пропали украшения на 800 тысяч
Мужчина разгуливал по лесопарку в Ленобласти с наркотиками
У группы ABBA вышел альбом спустя 40 лет
На улице Антонова-Овсеенко сбита восьмиклассница