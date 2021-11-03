Роскомнадзор потребовал разблокировать в Instagram ролики с российским гимном

Роскомнадзор потребовал разблокировать в Instagram ролики с российским гимном
ведомство направило письмо к компании Facebook Inc с требованием снять ограничения, наложенные на видео с гимном РФ. Фото: unsplash

Роскомнадзор направил в компанию Facebook требование разблокировать видео с гимном России, опубликованном в Instagram.

Речь идет о ролике канала «Вести Алтай», в котором прозвучал российский гимн. Как сообщили в пресс-службе Роскомнадзора, ведомство направило письмо к компании Facebook Inc с требованием снять ограничения, наложенные на видео с гимном РФ, а после проинформировать Роскомнадзор о выполнении требования.

В ведомстве подчеркнули, что на гимн, как и другие государственные символы, не распространяется закон об авторском праве.

«Блокировка материалов, содержащих фрагменты государственного гимна Российской Федерации, недопустима», — говорится в сообщении.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что началась процедура принудительного взыскания с Facebook 17 млн штрафов, назначенных на основании решения 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы за отказ соцсети удалить запрещенный контент.

Instagram гимн россии Роскомнадзор


 

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