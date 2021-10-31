Началась процедура принудительного взыскания с Facebook 17 млн

Началась процедура принудительного взыскания с Facebook 17 млн
Началась процедура принудительного взыскания с Facebook 17 млн. Фото: unsplash

Сотрудники службы судебных приставов начали принудительное взыскание с Facebook штрафов, назначенных на основании решения 422-го Мирового судебного участка Таганского района Москвы за отказ соцсети удалить запрещенный контент.

Общая сумма штрафов Facebook — 43 млн рублей. Приставы уже начали их принудительное взыскание. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на электронный банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов.

В субботу стало известно, что судебным приставам поступили протоколы на 17 млн рублей, по котором было осуществлено начало исполнительного производства. Электронный банк данных исполнительных производств Федеральной службы судебных приставов работает над долгом в общей сумме — 43 млн рублей.

Ранее Facebook был признан виновным в административных правонарушениях, предусмотренных статьями по отказу удалить информацию, удаление которой обязательно в соответствии с законодательством РФ. Все штрафы назначены на основании решения Мирового судебного участка Таганского района Москвы.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что социальная сеть Facebook сменит название на Meta, таким образом, новое название организации предоставит большие возможности людям творческих профессий.

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