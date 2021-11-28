Мама шестилетнего ребенка ужаснулась разрухой в петербургской больнице Филатова

Дети в больнице имени Филатова страдают от холода и антисанитарии. Мама 6-летнего ребенка отметила, как обстоят дела в палатах блока инфекционного отделения детской больницы. По словам женщины дети, которые лежат в больнице Петербурга имени Филатова, терпят ужасные условия: в палатах присутствуют записи о смерти, присутствует сильная антисанитария, а замерзшим приносят пледы, на которых наблюдаются пятна, похожие на следы от рвоты. Об этом сообщают «Невские новости». «Совершенно точно, что ремонт там не делался вообще, наверное, никогда, со времен построения этой больницы, максимум, может быть, покрасили стены», — заявила женщина. Жительнице Санкт-Петербурга привело в ужас состояние детского отделения. В плачевном отделении петербурженка оказалась вместе со своей шестилетней дочкой. Девочку отправили в инфекционное с сильным отравлением, но оказавшись в палате, малышка и её мать испугались интерьеров и вероятного еще большего заражения чем-то другим. «Само ощущение запущенного здания, будто бы брошенного, никому не нужного, и тебя туда отправляют, в какую-то безнадежность», — отмечает петербурженка.

По словам петербурженки, детям, которые лежат в больнице без родителей, больше всего приходится страдать от холода, который проникает через щели окон, и антисанитарии. На паркете здесь уже давно появились ямы, стены облезают, на потолке пятна, а подушки и матрасы даже в выстиранном состоянии сложно назвать чистыми.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что врача не удалось построить диалог с антиваксерами, которых провели в «красные зоны» больницы московской больницы имени Филатова.