В Детской больнице имени Филатова ответили на обвинение в антисанитарии

В Детской больнице имени Филатова ответили на обвинение в антисанитарии. Фото: Google Maps

В Детской больнице имени Филатова ответили на обвинение в антисанитарии. Фото: Google Maps

Отделение Детской городской клинической больницы N5 им. Н. Ф. Филатова ответило на обвинение петербурженки в холоде и антисанитарии.

Часть 12-го инфекционного боксированного отделения Детской больницы имени Филатова в Петербурге объяснило ситуацию с ужасающими палатами. Об этом 78.ru рассказали в пресс-службе медицинского учреждения.

По словам сотрудников, в части инфекционного боксированного отделения, которое описала женщина, был запланирован ремонт, она была выведена из эксплуатации. Однако из-за пандемии коронавируса сроки проведения работ сдвинулись.

«Сроки ремонта 12-го инфекционного боксированного отделения Детской городской клинической больницы N5 им. Н. Ф. Филатова были скорректированы в 2020 году из-за начавшейся пандемии новой коронавирусной инфекции и необходимости обеспечить город инфекционными койками для детей», — отметили в пресс-службе.

По словам больницы, в настоящее время проходит экспертиза и подготовка проектной документации для ремонта отделения в 2022 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что дети в петербургской больнице имени Филатова страдают от холода и антисанитарии. Мама 6-летнего ребенка отметила, как обстоят дела в палатах блока инфекционного отделения.