Сильный ветер повалили столб на машину в Приморском районе Петербурга

Сильный ветер повалили столб на машину в Приморском районе Петербурга
Сильный ветер повалили столб на машину в Приморском районе Петербурга. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Сильные порывы ветра 27 ноября стали причиной того, что на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта фонарный столб упал на автомобиль.

В субботу, 27 ноября, в Петербурге был сильный ветер, который создал неприятность некоторым петербуржцам. В частности пострадал автомобиль в Приморском районе, на который свалился фонарный столб. Об этом сообщается в группе «Вконтакте» «ДТП и ЧП Санкт-Петербурга».

По словам очевидцев, авария с упавшим столбом произошла из-за ветреной погоды. Все случилось на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта. Фонарный столб вместе с проводами упал на машину.

Свидетель случившегося отметил, что столб разбил у автомобиля стекло. Сведения о пострадавших в происшествии уточняются.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Невском районе 27 ноября упало дерево, которое повредило два автомобиля.

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