В «Солнечном городе» неизвестный угнал каток у рабочих

В "Солнечном городе" неизвестный угнал каток у рабочих. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В "Солнечном городе" неизвестный угнал каток у рабочих. Фото: группа "Вконтакте"/"ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В субботу, 27 ноября, в Санкт-Петербурге неизвестный мужчина решил позаимствовать у рабочих каток для ремонта асфальта, но у них почему-то об этом не спросил.

В жилом комплексе «Солнечный горд» Красносельского района неизвестный решил покататься на катке для асфальта без спроса. Об этом сообщает «Мегаполис».

На одной из улиц в ЖК «Солнечный город» в Красносельском районе при проведении дорожного покрытия рабочие обнаружили, что у них угнали каток. Неизвестный пробрался в кабину и поехал на транспорте по своим делам. Работники заметили пропажу и побежали в след за угонщиком.

Схватить мужчину удалось. Каток несколько раз пытался выехать на встречную полосу проезжей части, но похититель успевал выворачивать руль техники, но это не спасло его от неминуемого ДТП. В результате каток врезался в припаркованный автомобиль.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на пересечении Планерной улицы и Богатырского проспекта 27 ноября фонарный столб упал на автомобиль.