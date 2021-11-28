Правительство России утвердило правила определения границы бедности

Правительство России утвердило правила определения границы бедности
Правительство России утвердило правила определения границы бедности. Фото: pexels

Власти России пересмотрели подход к определению черты бедности в стране.

На официальном интернет-портале правовой информации появилось постановление, которое отражает новые правила, по которым может быть определен порог бедности в России. Появилось предложение ввести в стране такое понятие как «граница бедности». Нововведение дополнит уже существующий показатель прожиточного минимума. Предполагается, что новое значение нужно рассчитывать путем умножения предыдущего значения ПМ за квартал на общую инфляцию за соответствующий период.

Министерство труда и соцзащиты России отмечает, что новый показатель вводится исключительно для целей статистического учета и не повлияет на размер поддержки государства для социально необеспеченных слоев населения.

Постановление вступает в силу со дня опубликования и распространяется на правоотношения, которые возникли с января 2021 года.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что лидерами по уровню заработной платы в России в 2021 году стали Чукотка, Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

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