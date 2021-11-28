За сутки в Петербурге вакцина от коронавируса была введена почти 34 тысячи раз

За сутки в Петербурге вакцина от коронавируса была введена почти 34 тысячи раз
За сутки в Петербурге вакцина от коронавируса была введена почти 34 тысячи раз. Фото: pixabay

За сутки в Санкт-Петербурге был введен препарат от коронавируса 33 790 людям.

За минувшую пятницу в Северной столице первый компонент вакцины от коронавируса получили 21 434 человека. Об этом сообщает Комитет по здравоохранению Петербурга. В статистику также входят горожане, которые привились препаратом «Спутник Лайт».

Из общего числа вакцинированных за 28 ноября 17% приходится на долю пожилых петербуржцев. Прививки сделали 5716 граждан старше 60 лет.

В Комздраве отмечают, что с учётом повторной вакцинации и введения препарата иностранцам, в Петербурге было привито 33 790 человек.

По справочной информации, на сегодняшний день в Санкт-Петербурге работают 180 пунктов вакцинации, а сдать ПЦР-тест на коронавирус можно в 138 лабораториях по всему городу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что эксперты не исключили возможности создания назальных вакцин от других заболеваний.

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