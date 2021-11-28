На улице Шотмана мужчина угрожал подорвать кафе

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина с гранатой угрожал взорвать кафе-шаверму.

Мужчина с гранатой в руках угрожал взорвать кафе на улице Шотмана в Петербурге, кроме того в квартире горожанина нашли склад боеприпасов.. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вчера, 27 ноября, в полицию поступило сообщение о неизвестном, который с гранатой в руках угрожает подорвать кафе на улице Шотмана. По прибытию на место сотрудниками правоохранительных органов был задержан 31-летний безработный мужчина.

Его квартиру обыскали и обнаружили две миномётные мины, пять гранат, два артиллерийских снаряда, 2,5 килограмма тротила, 65 патронов и охолощенная винтовка.

На правонарушителя составили административный протокол. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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