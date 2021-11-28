На улице Шотмана мужчина угрожал подорвать кафе

На улице Шотмана мужчина угрожал подорвать кафе
На улице Шотмана мужчина угрожал подорвать кафе. Фото: Pixabay

В Невском районе Санкт-Петербурга мужчина с гранатой угрожал взорвать кафе-шаверму.

Мужчина с гранатой в руках угрожал взорвать кафе на улице Шотмана в Петербурге, кроме того в квартире горожанина нашли склад боеприпасов.. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вчера, 27 ноября, в полицию поступило сообщение о неизвестном, который с гранатой в руках угрожает подорвать кафе на улице Шотмана. По прибытию на место сотрудниками правоохранительных органов был задержан 31-летний безработный мужчина.

Его квартиру обыскали и обнаружили две миномётные мины, пять гранат, два артиллерийских снаряда, 2,5 килограмма тротила, 65 патронов и охолощенная винтовка.

На правонарушителя составили административный протокол. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 19 ноября в колл-центр Air Astana поступило сообщение о возможном взрыве на борту самолета Петербург — Нур-Султан.

ленобласть невский район новости СПб угроза взрыва улица шотмана


 

Новости партнеров
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Жеребьевка «убила» шансы сборной России: мы не сыграем на чемпионате мира по футболу в Катаре
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
Можно увидеть только в кино или в Петербурге: что известно о муринском людоеде, потерявшем труп в ДТП
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
В декабре в Петербурге начнется сезон ёлочных базаров
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Гречка оказалась полезной против «плохого» холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На улице Шотмана мужчина угрожал подорвать кафе
В Ленобласти ожидается похолодание до 17 градусов мороза
На Большеохтинском проспекте горела кухня в ночь на 28 ноября
За сутки в Петербурге вакцина от коронавируса была введена почти 34 тысячи раз
Правительство России утвердило правила определения границы бедности
На набережной реки Фонтанки утром горел подвал
Александр Градский скончался в 72 года от инфаркта головного мозга
Ученые считают бананы самыми радиоактивными фруктами