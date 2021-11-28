Стало известно время и место прощания с Александром Градским

Прощание с Александром Градским намереваются провести в среду, 1 декабря, в помещении московского театра «Градский холл».

Народный артист России Александр Градский скончался сегодня, 28 ноября, в возрасте 72-х лет. Знаменитость умерла по причине инфаркта головного мозга.

Незадолго до этого Градский перенес инсульт и лежал в нейрореанимации.

26 ноября его экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Предполагается, что к ухудшению здоровья композитора привела перенесенная им в сентябре коронавирусная инфекция. Он жаловался на постоянные боли в ногах и практически не вставал.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пежиссер Алексей Герман поделился воспоминаниями о Градском.