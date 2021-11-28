Режиссер Алексей Герман поделился воспоминаниями о Градском

В связи с кончиной народного артиста Росси Александра Градского теплыми словам о музыканте делятся его знакомые. Так, и режиссер Алексей Герман-младший оставил частичку воспоминаний.

Герман-младший оставил памятные слова об артисте в своем Facebook. Режиссер отметил, что первый раз познакомился с Градским много лет назад и даже был у него дома.

«Ещё помню, что мне всегда казалось, что он говорил искренне во время наших встреч. От правды, от своих ощущений, без дурости и красивостей. Градский был большой, сложный и азартный. В нём был объём, воля и масштаб, очень жаль», рассказал Герман.

В ночь с 27 на 28 ноября Александр Градский скончался в больнице от инсульта. В 1997 году певец получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. С 1970-х годов артист занимался сольной карьерой — на его счету более 40 записанных альбомов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что причиной смерти народного артиста России Александра Градского стал инфаркт головного мозга.